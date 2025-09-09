Haberler

Adana’da Tır Yangını, Hayvanlar Kurtarıldı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda büyükbaş hayvan yüklü bir tırın alev alması olayı meydana geldi. Sürücü, büyükbaş hayvanların telef olmalarını engellemek için tırın dorse kapağını açarak hayvanları otoyola indirdi. Yangın, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde yaşandı.

SURÜCÜ HIZLI DAVRANDI

Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 63 ADE 887 plakalı tırda, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Sürücü, tırın arka kapağını açarak hayvanları kurtarmak için hızlı bir hamle yaptı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Ankara otoyolu Ankara istikametine ulaşım kapandı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından otoyolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. Yangının sebebiyle ilgili incelemeler ise sürüyor.

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
Haberler

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

