Adana’da Tır Yangını, Hayvanlar Kurtarıldı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ TIRDA YANGIN ÇIKTI

Adana’nın Pozantı ilçesinde otoyolda büyükbaş hayvan yüklü bir tırın alev alması olayı meydana geldi. Sürücü, büyükbaş hayvanların telef olmalarını engellemek için tırın dorse kapağını açarak hayvanları otoyola indirdi. Yangın, Adana-Pozantı otoyolu Akçatekir mevkiinde yaşandı.

SURÜCÜ HIZLI DAVRANDI

Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 63 ADE 887 plakalı tırda, bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Sürücü, tırın arka kapağını açarak hayvanları kurtarmak için hızlı bir hamle yaptı. Yangın nedeniyle Pozantı-Adana Ankara otoyolu Ankara istikametine ulaşım kapandı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından otoyolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor. Yangının sebebiyle ilgili incelemeler ise sürüyor.