Adana’da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

TIRSİZ ARAÇTA BAŞLAYAN YANGININ ALEVLERİ ORMANLIĞA SIÇRADI

Adana’nın Pozantı ilçesinde meydana gelen yangın, tırın alev alması sonucu ormanlık alana sıçradı. Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, Tarsus-Pozantı Otoyolu’nun Güney Gişeleri civarında yangın çıkardı.

ORGANİZASYON VE MÜDAHALELER

Yangının ormanlık alanı etkilemesi üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin etkin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak, yangın nedeniyle tır kullanılamaz durumda kalırken, tırın bulunduğu yol da trafiğe kapandı.

YOLUN AÇILMASI VE SONRASI

Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yol tekrar trafiğe açıldı. Yangın, çevredeki ormanlık alan itibariyle ciddi bir risk oluşturdu ancak hızlı müdahale sayesinde kontrol altına alındı.