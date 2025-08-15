Adana’da Tır Yangını Ormana Sıçradı

yangın durumu

Adana’da otoyolda bir tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Bu durum nedeniyle Pozantı-Adana Otoyolu’nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yangın, Pozantı ilçesi Güney gişeleri yakınında meydana geldi. Tırın plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemedi.

müdahale ve sonuçlar

Olay yerine yapılan ihbar üzerine itfaiye ve orman işletmesine bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, tıra büyük zarar verdi ve alevler otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.