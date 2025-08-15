Adana’da Tır Yangını Söndürüldü

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Adana’da otoyolda bir tırda çıkan yangın etkisini gösterdi ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, Pozantı-Adana Otoyolu üzerinde, Pozantı ilçesi Güney gişeleri civarında gerçekleşti. Henüz sürücüsünün adı ve tırın plakasıyla ilgili bir bilgi edinilemedi.

Olay Yeri Müdahale

Yangının bildirilmesiyle birlikte olay yerine itfaiye ve orman işletmesine ait arazözler gönderildi. Yangın, tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açarken, alevler otoyolun yanı başındaki ormanlık alana da sıçradı. Yangın sonrasında Pozantı-Adana Otoyolu’nun Ankara yönü ulaşım için kapatıldı.

Kontrollü Ulaşımın Yeniden Başlaması

Ekiplerin yerinde gerçekleştirdiği müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının söndürülmesi sonrası otoyol, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.