Adana’da TIR, yayaya çarptı, hayatını kaybetti

KAZA DETAYLARI

Adana’da meydana gelen bir trafik kazasında, otoyoldan yolun diğer tarafına geçmeye çalışan bir yaya, TIR’a çarptı. Yaşamını yitiren yayadan ise kimlik çıkmadı. TIR şoförü gözaltına alındı. Kaza, saat 08.00 civarında Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi’nde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde gerçekleşti.

ŞOFÖRÜN İHBARI

İran’dan gelen yabancı uyruklu K.D. (39) tarafından kullanılan 96 AG 773 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya, metrelerce savrularak asfalt zeminine düştü. K.D., TIR’ı emniyet şeridine çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, üzerinden kimlik çıkmayan yayada yaşam belirtisi bulunmadığı belirlendi. Olay yerindeki araştırmanın ardından, yayanın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna sevk edildi. TIR şoförü K.D., ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.