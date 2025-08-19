Adana’da Tırla Sözlü Tartışma Yaşandı

ADANA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Adana’da otoyolda gerçekleşen olay, filme sahne olabilecek bir atmosfer yaratıyor. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, aniden tırın önünü keserek dikkat çekiyor. 34 EPS 370 plakalı otomobille ilerleyen sürücü, aracını sağ şeritte durdurup tırın sürücüsüne yönelik tehditler savurarak sözlü tartışmaya başlıyor.

TARTIŞMA TRAFİKTE KİRT’E SEBEP OLDU

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda başlıyor. Araçtan inen şahıs, direkt olarak tır sürücüsüyle tartışmaya girerken, otomobilde bulunan bir kadın da durumu daha fazla alevlendirmek için inerek olaya dahil oluyor. İkili arasındaki bu tartışma, otoyolda trafiğin durma noktasına gelmesine neden oluyor. Tartışmanın ardından yol kesen kişiler, bir süre sonra tekrar otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyorlar. Tüm bu anlar, çevredeki araçlarda bulunanlar tarafından görüntülendi.