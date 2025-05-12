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Adana’da Trafik Denetimi Yapıldı

ADANA KOZAN İLÇESİNDE TRAFİK VE ASAYİŞ DENETİMİ

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik ve asayişle ilgili önemli bir denetim gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Mayıs tarihleri arasında toplamda 345 personelin katılımıyla bu denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, 3 adet tabanca ve bunlara ait mühimmatın yanı sıra bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

CEZA VE TRAFİKTEN MEN UYGULAMALARI

Denetim sürecinde, trafik kurallarına uymayan 162 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Buna ek olarak, trafik kurallarını ihlal eden 6 araç sürücüsüne de ceza kesildi. Yapılan bu uygulamada, 25 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerin sonuçları, özellikle trafik güvenliğini sağlama konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FİRARI HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Denetimler sırasında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi. Bu durum, emniyetin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

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