Adana’da Trafik Denetimi Yapıldı

TRAFİK DENETİMİ SONUCUNDA CEBİNDEN 255 BİN TL ÇIKTI

Adana’da gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında, toplamda 38 sürücüye 255 bin 100 TL tutarında idari para cezası kesildi. Adana Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında sürücülere yönelik alkol kontrolü yaptı.

EHLİYET KONTROLLERİ YAPILDI

Trafik polisleri, cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurup, sürücülerin ehliyetlerini kontrol etti ve alkolmetre ile test uyguladı. Denetimlerde toplam 478 sürücü kontrol altına alındı. Kontroller esnasında 12 sürücünün alkollü araç kullandığı belirlenirken, 2 kişiye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 24 sürücüye ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Böylece 38 sürücüye toplamda 255 bin 100 TL idari para cezası kesildi.