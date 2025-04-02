Adana’da Trafik Kazası: 5 Ölü, 7 Yaralı

KAZA ANINI HANGİ ARA YOLDA GÖRDÜK?

Adana’da otomobilin bir minibüsle çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza, Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal alanlara yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

AİLEDEKİ KAYIPLAR VE YARALILAR

Kazanın sonucu olarak, otomobildeki Güleç ailesinden baba Zeynel, anne Ülkü ve çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan yaşamını yitirdi. Bu üzücü kazada, minibüs içinde bulunan 7 kişi de yaralanarak hastanelere sevk edildi. Olaya müdahale etmek üzere sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kaza yerinde hala inceleme devam ediyor.