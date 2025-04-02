Haberler

Adana’da Trafik Kazası: 5 Ölü, 7 Yaralı

KAZA ANINI HANGİ ARA YOLDA GÖRDÜK?

Adana’da otomobilin bir minibüsle çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Aynı olayda 7 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza, Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal alanlara yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı.

AİLEDEKİ KAYIPLAR VE YARALILAR

Kazanın sonucu olarak, otomobildeki Güleç ailesinden baba Zeynel, anne Ülkü ve çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan yaşamını yitirdi. Bu üzücü kazada, minibüs içinde bulunan 7 kişi de yaralanarak hastanelere sevk edildi. Olaya müdahale etmek üzere sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kaza yerinde hala inceleme devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Akbaş: Boykot Çağrıları Kutuplaşmayı Derinleştiriyor

DİSİDER Başkanı Şeyhmus Akbaş, boykot çağrılarını kınayarak bunun toplumsal kutuplaşmayı derinleştireceğini ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Siyasi figürleri sorumlu olmaya çağırdı.
Haberler

İskilip’teki Halat Çekme Yarışmasında İlginç Anlar

İskilip'teki yaz şenliğinde halat çekme yarışında ipin kopması, katılımcıların düşmesine yol açtı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.