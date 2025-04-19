Adana’da Trafik Polisi Uygulamasında Zorluk Çıkarıldı

ALKOL UYGULAMASINDA GERGİNLİK

Adana’da trafik polislerinin düzenlediği bir alkol uygulamasında, bir sürücü devlet memuru olduğunu iddia ederek cezadan kurtulmaya çalıştı. 1.93 promil alkollü çıkan sürücü, polislere “Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi” diyerek zorluk çıkarttı. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde alkollü sürücülere karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 1013 araç kontrol edilerek, 96 sürücüye toplamda 1 milyon 330 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, 16 araç trafikten men edildi.

DEVLET MEMURU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Alkol uygulaması sırasında trafik polisleri, E.C’yi (37) durdurdu. Polis memuru alkol testi yapmak istediğinde, E.C üflemek istemediğini belirtti. Daha sonra kameraların kayıtta olduğunu gören E.C, “15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum” diyerek direnmeye başladı. Trafik polisleri kendisine 15 dakika müsaade ettiğinde, E.C alkolmetreyi üfledi ve 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el konulan sürücünün motosikleti de bağlandı. E.C, polislere meydan okumaya devam ederek “Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi” dedi. Alkollü çıkan E.C, 100 promil üzerinde alkol tespit edildiği için polis merkezine götürüldü.

– ADANA