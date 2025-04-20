Adana’da Trafik Polisleri Uygulama Yaptı

ALKOL UYGULAMASINDA CEZAYI KABUL ETMEYEN SÜRÜCÜ

Adana’da trafik polislerinin gerçekleştirdiği alkol uygulamasına katılan bir kişi, devlet memuru olduğunu belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı. Yapılan alkol testinde 1.93 promil alkollü çıkan sürücü, polislere “Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi” diyerek karşılık verdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde alkollü sürücülere yönelik kontroller gerçekleştirdi.

UYGULAMADA CİDDİ CEZALAR UYGULANDI

Gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında 1013 araç kontrol edildi ve 96 sürücüye toplam 1 milyon 330 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca 16 araç trafikten men edildi. Trafik polisleri, alkol uygulamasında E.C. (37) isimli sürücüyü durdurdu. Alkol testi yapmak isteyen polis memuruna E.C. üflemeyi reddetti.

Kameraların kayıt aldığını gören E.C, “15 dakika yasal hakkım var, ben de devlet memuruyum” diyerek direndi. Trafik polisleri, 15 dakikalık müsaade tanıdığı E.C., alkolmetreyi üflediğinde 1.93 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el koyulan sürücünün motosikleti de bağlandı. E.C. polislere karşı direncine devam ederek “Neden bu kadar zorladın? Motoru çekme dedim, abartmayın bu işi” diye konuştu. İleri düzeyde alkol tespit edilen E.C., daha sonra polis merkezine götürüldü.