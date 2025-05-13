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Adana’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

KAZA SONUCU YAŞAMINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda 45 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazanın, Karahamzalı Mahallesi sınırlarında gerçekleştiği bildiriliyor. Edinilen bilgilere göre, odun toplamadan dönen Hatice Seğmen’in kullandığı 09 PC 865 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi.

Seğmen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında ihtiyacı olan kadının cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna gönderildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma ise devam ediyor. Bu tür olayların geri dönüşümü, güvenlik önlemlerinin artırılması gerekliliğini ortaya koyuyor.

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