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Adana’da Tüp Patlaması, 3 İşçi Yaralandı

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Adana’nın sanayi sitesinde ciddi bir tehlike yaşandı. Yeşiloba Mahallesi’ndeki Metal Sanayi Sitesi’nde bulunan Narin Park adlı iş yerinde, çocuk oyun parkı ekipmanları üretilen atölyede sanayi tipi tüpten sızan gaz büyük bir patlamaya yol açtı. Bu patlama sonucunda 3 işçi yaralandı.

YANGIN ÇIKTI

Olayın ardından, hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Patlama ve yangın sonrası olayla ilgili detaylı bir inceleme çalışması başlatıldı.

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