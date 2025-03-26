Adana’da Turfanda Soğan Hasadı Başladı

ADANA’DA TURFANDA SOĞAN HASADI BAŞLADI

Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden Adana’da turfanda soğan hasadı süreci başladı. Tarlada kilogram fiyatı 18 ile 20 lira arasında olan soğan, bu yıl rekoltesiyle çiftçilerin yüzünü güldürüyor. Geçtiğimiz yıl sıcak hava şartlarının etkisiyle verim düşerken, bu sene soğuk havalar soğan üretiminde olumlu bir etki yarattı. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanların hasadına geçildi. Şu an için dönüm başına 7 ile 8 ton verim elde edilen soğandan, şehir genelinde ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendi.

İŞÇİLER TARLADA GÖREVDE

Erkenci soğanlar için Türkiye’nin değişik bölgelerinden kente gelen tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara yöneldi. İşçiler, soğanları tek tek söküp çuvallara doldurarak ağzını dikiyor ve satışa hazır hale getiriyor. Soğanlar, elçiler tarafından sayılarak kamyonlara yükleniyor ve talebe göre başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılmaya başlanıyor.

DEPOLARDAKİ SOĞAN MİKTARI

İhlas Haber Ajansı’na bilgi veren Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Erkenci soğanlar 3 boyuta ayrılıyor ve işçiler toplamaya başladı. Şu anda erkenci soğanın kilogram fiyatı 18-20 lira arasında. Depolarda yaklaşık 50 bin ton kışlık soğan halen var. O soğanların kilogram fiyatı da 12-14 lira arasında değişiyor. Bu yıl Adana’da geçen yıla oranla soğan ekimimiz fazla. Havaların sert ve soğuk geçmesi soğan için iyi oldu” ifadelerini kullandı.

DİĞER ÜLKELERDEN GİRİŞ KAYGILARI

Ramazan Bayramı’ndan sonra hasadın hızlanacağını belirten Doğan, “Ramazan Bayramı’ndan sonra hasat daha da hızlanacak. Çiftçimiz bu fiyatlara soğanı satmaya devam ederse para kazanacak. Adana’da soğan hasadı başladı ancak Mısır’dan taze, Özbekistan’dan kuru soğan ülkemize girmekte. Eğer bu soğanlar ülkemize girmeye devam ederse çiftçimiz para kazanamayacak. Soğan dışında hangi ürün hasada başlamışsa o ürün ülkemize girmesin” diye belirtti.

ÜRETİCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Soğan üreticisi Mehmet Kayalı ise, “Fiyat yüzümüzü güldürüyor. Dönüme de güzel verim alıyoruz. İnşallah yurt dışından soğan girmez, bu fiyatlara soğanı satarız. Patates de üretiyoruz, patatesi don vurdu ve ondan zarar ettik. Soğandan yüzümüzün gülmesini umuyoruz” şeklinde duygularını paylaştı.