Adana’da Uçak, Su Alırken Battı

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞININ KIRIMA UĞRAMASI

Adana’da bir yangın söndürme uçağı, gölden su alırken kırıma uğrayıp battı. Deniz polisi, olay yerinde uçaktaki 2 pilotu kurtardı ve hastaneye kaldırdı. Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü’nden su alırken kırıma uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı polisi gönderildi. Yangın söndürme uçağına destek için başka bir uçak göle iniş yaptı ve batan uçağın yanında pozisyon aldı. Deniz polisi, pilotları kurtarıp bota aldı ve ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

BİLGİLERİ PAYLAŞAN BAKAN YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından olay hakkında bilgi verdi. Yumaklı, “Adana’nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı’ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum,” dedi.