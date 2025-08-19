Adana’da Uçuruma Düşen Araçta 5 Ölü

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen feci bir kazada, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden biri bebek toplamda 5 kişi gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Anne Duygu Yılmaz ve 8 aylık bebeği Defne, birlikte defnedildi.

OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde, Marankeçili Mahallesi yolu Kanlıdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Engin Eldaş (23) yönetimindeki 38 D 0066 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, uçuruma düşen araçta bulunan biri bebek 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan sonra savcı ve jandarma, kaza yerinde gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Cenazeler, otomobilden çıkartılarak bölgedeki ekipler tarafından yukarı taşındı ve ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

DEFNEDİLİŞLERİ

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri ise şöyle oldu: Sürücü Engin Eldaş, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta ile anne Duygu Yılmaz ve 8 aylık bebeği Defne. Feci kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazeleri morgdan alınarak Yukarıkeçili Mahallesi’ne götürüldü. Burada, mahalle mezarlığında ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene aileler, yakınları ve çevre mahallelerden birçok kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından kazada hayatını kaybedenler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Anne Duygu Yılmaz ve 8 aylık bebeği Defne, aynı mezara birlikte defnedildi.

VASİYETİ VE DÜŞÜNCELERİ

Anne Fatma Eldaş’ın aslen memleketi Manisa’dan getirdiği pembe gülleri, evinin bahçesine ektiği ve “Bir gün ölürsem bunu benim mezarıma dik” diyerek kızı Reyhan Eldaş’a vasiyet ettiği öğrenildi. Öte yandan, eşini ve bebeğini kaybeden Necmettin Yılmaz’ın, kaza yaşanan Kozan Mansurlu yolunun yapımında kepçe operatörü olarak çalıştığı belirtildi.