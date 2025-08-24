Adana’da Uçuruma Düşen Araçta İki Ölü

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bir otomobilin uçuruma düşmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe bölgesinde gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet Akif Özgüner’in kullandığı otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜLER İHBARDA BULUNDU

Kaza esnasında yoldan geçen diğer sürücüler, uçurum kenarındaki aracı fark ederek durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Mehmet Akif Özgüner ile yanında bulunan Cumali Duru’nun hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kaza alanındaki incelemelerin tamamlanmasının ardından, her iki kişinin cansız bedenleri morga taşındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.