Adana’da Uçuruma Düşen Araçta İki Ölüm

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, otomobil uçuruma yuvarlandı. Sürücü Mehmet Akif Özgüner ile yanındaki Cumali Duru, olayda hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi Bayraklı Tepe mevkisinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ UÇURUMA DÜŞTÜ

Mehmet Akif Özgüner’in kontrolünü yitirdiği araç, yüksekten uçuruma düştü. Yoldan geçen diğer sürücüler, hurdaya dönüşen aracı görüp durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucunda, Özgüner ile Duru’nun yaşamlarını yitirdiği anlaşıladı.

CANSIZ BEDENLER MORGUN YOLUNDA

Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Akif Özgüner ile Cumali Duru’nun cansız bedenleri, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak polis tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.