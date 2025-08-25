Adana’da Uçurumda Otomobil Kazası Meydana Geldi

ACI KAZA VE YAKINLARIN ÜZÜNTÜSÜ

Adana Kozan-Kayseri yolunda meydana gelen trajik bir kazada, 70 metrelik uçuruma düşen otomobilde hayatını kaybeden biri bebek 5 kişinin aileleri derin bir acı yaşıyor. Aileler, kazanın ardından zaman zaman bölgeye gelerek uçurumu izleyip durumu sorguluyor. 35 yıldır tamamlanamayan yolun, yüklenici firmanın sorumsuzluğu nedeniyle ölüm yolu haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

KAZA VE KAYIP AİLELERİN YAS YANITI

18 Ağustos’ta Kozan-Kayseri yolunun 41. kilometresinde meydana gelen kazada, sürücü Engin Eldaş’ın aracı virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Bu kaza sonucu sürücü, annesi Fatma Eldaş (42), Selvihan Balta, Duygu Yılmaz ve 8 aylık Defne bebek yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin eşleri ve çocukları, kazanın yaşandığı noktada gözyaşı dökerek kayıplarının acısını paylaştı. Aile üyeleri, kazanın ardından yolda nöbet tutarak başta bariyer eksikliği olmak üzere çeşitli sorunlara tepki gösterdi.

SORUMLULAR İÇİN CEZA TALEBİ

Kazanın ardından eşi ve oğlunu kaybeden Hacı Eldaş, 2 yıl boyunca bu yolun inşaatında çalıştığını belirterek, yüklenici firmanın dikkatsizliğini dile getirdi. Eldaş, “Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Burada bariyer olsaydı bu araba aşağıya gitmezdi. Amacım bariyerlerin yapılması ve sorumluların gereken cezayı almasıdır” dedi. Olayın yaşandığı bölgede önlemlerin geciktiğini ve kazaların önlenmemesi durumunda başka acıların yaşanacağını vurguladı.

TEPKİLER VE ACILAR

Eşi Duygu ve 8 aylık kızını kaybeden Necmettin Yılmaz, “Bir makineyle bu duvar yıkılsaydı 5 kişi ölmezdi. Biz yandık, başkaları yanmasın” diyerek yaşadığı derin üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden Selvihan Balta’nın yakını Ramazan Balta ise gözyaşları içinde gerekli önlemlerin alınması ve firmanın denetim altında tutulması gerektiğini belirtti. “Acımız çok büyük, başka canlar yanmasın” diyerek çağrıda bulundu.

BARIYER VE YOL GÜVENLİĞİ İHTİYACI

Virajdaki tehlikeyi vurgulayan Selvihan Elbüken’in babası Yüksel Elbüken ise, “Virajdan dolayı kaza yaptılar. Bir bariyer imkanı yok muydu?” diyerek tepki gösterdi. Kazada annesi ve abisini kaybeden Reyhan Eldaş ise babasıyla birlikte şarampol kenarında oturarak beklediklerini belirtti. Aileler, yol güvenliği ve bariyer eksikliklerinin bir an önce giderilmesini talep ediyor.