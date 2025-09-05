Adana’da Üreticilere Akdeniz Meyve Sineği Uyarısı

CENNET HURMASI ÜRETİMİNDE AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ RİSKİ

Adana, Türkiye’de cennet hurmasının önemli üretim merkezlerinden birisi. Ziraat mühendisleri, üreticileri Akdeniz meyve sineği konusunda bilgilendirdi. Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin ve Antalya gibi illerde de cennet hurması ekiliyor. Geçen kış narenciye ürünlerinin zirai don nedeniyle zarar görmesi ve ardından aşırı sıcakların bu meyvelerde yanık oluşturması, her sezon karşılaşılan Akdeniz meyve sineğinin yoğunlaşmasına yol açabileceği ifade edildi. Özellikle yere düşen, yanık nedeniyle çürüyen meyvelerin sineklere besin olduğunu belirtiyorlar. Cennet hurmasının olgunlaşma dönemine girdiği bu günlerde, Kozan ilçesindeki bahçeleri gezen ziraat mühendisleri, üreticileri bilgilendirdi.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE ZİRAİ UYGULAMALAR

Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, bu yıl sert çekirdekli meyvelerde zarar oluşsa da cennet hurmasında bir sorun olmadığını vurguladı. Eylül ayında yerdeki meyvelerin temizlenmesiyle riskin azalacağını söyledi. Kurtaran, aşırı sıcaklara rağmen ürünlerde bir rekolte kaybı beklemediklerini belirtti. “Yaralanmış ve yumuşamış meyveler ideal ortam oluşturur.” diyerek üreticileri uyardı.

Üreticilere yönelik önerilerde bulunan Kurtaran, “Zirai uygulamalar yapıldı, fakat meyveler büyüdüğü için tekrar yanma görülebiliyor. Rojo Brilliant çeşidi sert yapısı nedeniyle bu aylarda Akdeniz meyve sineğine karşı daha dayanıklı. Ancak Trabzon hurması daha yumuşak olduğu için sinek zararına açık. Güneş yanıkları sorun teşkil etmez, fakat yaralanmış ve yumuşak meyveler Akdeniz meyve sineği için ideal ortam oluşturur.” dedi. Çok hızlı üreyen bu zararı engellemek için kültürel mücadele yapılması gerektiğini, yere dökülen ve yumuşayan meyvelerin toplanıp imha edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurtaran, biyoteknik mücadele olarak mutlaka tuzak kullanılması gerektiğini ve gerektiğinde kimyasal yöntemlerin de devreye sokulabileceğini dile getirdi. Yaz aylarının beklenmedik derecede sıcak geçmesi sonucunda güneş yanıkları meydana geldi. Koruyucu kaplama ilaçları uygulayan bahçelerde hasarın az olduğunu, ancak hiç uygulama yapmayan ya da yanlış yöntem uygulayan bahçelerde ciddi güneş yanığına bağlı hasar oluştuğunu aktardı.