Adana’da Üreticilerin Sinekle Mücadelesi Başladı

ADANA’DA CENNET HURMASI ÜRETİMİ İÇİN UYARILAR

Türkiye’nin önemli cennet hurması üretim merkezlerinden biri olan Adana’da ziraat mühendisleri, üreticileri Akdeniz meyve sineği konusunda bilgilendirdi. Cennet hurması gibi birçok ürün, Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin ve Antalya gibi illerde de yetiştiriliyor. Geçtiğimiz kış narenciye hasadında yaşanan zirai don olayları ve ardından gelen aşırı sıcaklar, Akdeniz meyve sineğinin artmasına neden olabiliyor. Özellikle yere dökülen ve yanık nedeniyle çürüyen meyveler, sineklerin besin kaynağı haline geliyor.

SERT ÇEKİRDEKLI MEYVELERDE ZARAR VAR

Bu yıl cennet hurmasının olgunlaşma dönemine girdiği bugünlerde, ziraat mühendisleri Kozan ilçesindeki bahçeleri ziyaret ederek üreticilere bilgi verdi. Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, sert çekirdekli meyvelerde hasar yaşandığını belirtirken, cennet hurmasında herhangi bir sorun olmadığını ifade etti. Eylül ayında yerdeki meyvelerin temizlenmesiyle birlikte riski azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı. Kurtaran, aşırı sıcaklara rağmen bu yıl ürünlerde rekolte kaybı beklemediklerini belirtti.

AKDENİZ MEYVE SINEĞİ İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kurtaran, üreticilere yönelik önemli uyarılarda bulundu: “Zirai uygulamalar yapıldı, fakat meyveler büyüdükçe yanma görülebiliyor. Rojo Brilliant çeşidi, sert yapısı sayesinde Akdeniz meyve sineğine karşı daha dayanıklı iken, Trabzon hurması yumuşak olduğu için sinek zararına daha açık. Güneş yanıkları büyük bir sorun teşkil etmez, ancak yaralanmış ve yumuşak meyveler için ideal bir ortam oluşturuyor. Bu yüzden, yere dökülen ve yumuşayan meyvelerin toplanıp imha edilmesi gerekiyor. Biyoteknik mücadele yöntemi olarak tuzaklar kullanılmalı. Gereken durumlarda kimyasal mücadele yöntemi de devreye sokulmalı.”

Kurtaran ayrıca yaz aylarının beklenenden fazla sıcak geçmesinin güneş yanıkları oluşturduğunu aktardı. Koruyucu kaplama ilaçlarının iyi bir şekilde uygulandığı bahçelerde hasarın çok az olduğunu, ancak uygulama yapmayan veya gereken önlemleri almayan bahçelerde ciddi güneş yanığına bağlı hasarlar oluştuğunu belirtti.