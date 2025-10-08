Adana’da Uyuşturucu Bağımlısı E.D. Bıçakla Saldırdı

ADANA’DA TEDAVİYE GİDEN EKİPLERE SALDIRI

Adana’da uyuşturucu bağımlısı ve şizofreni hastası olan E.D. (37), ailesinin isteği üzerine kendisini tedaviye götürmek amacıyla gelen sağlık ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen E.D., hastaneye kaldırıldı. Olay, sabah saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’nde meydana geldi.

AİLE YARDIM İSTEDİ

E.D.’nin aile bireyleri, tedavi görmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talep etti. Gelen çağrı üzerine, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde (AMATEM) görevli sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. E.D. tedaviyi reddedince, polise ve sağlık ekiplerine direniş gösterdi. Bu durum üzerine, adrese özel harekat polisleri sevk edildi.

POLİSE VE SAĞLIK EKİBİNE SALDIRDI

E.D., polislere bıçakla saldırmaya başlayınca ekipler havaya uyarı ateşi açtı. Ancak E.D. saldırısını sürdürdüğü için polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan E.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

