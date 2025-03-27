Adana’da Uyuşturucu Baskınında 59 Kişi Yakalandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da, mezarlıklar ve parklarda uyuşturucu madde kullanan 59 şüpheli, narkotim ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

NARKOTİK EKİPLERİNİN HAREKETİ

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklar ve mezarlıklarda uyuşturucu kullanımıyla ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti. Narkotim ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda aniden mezarlıklar ve parklara baskınlar düzenledi.

BASKIN SONUÇLARI

Yapılan baskınlarda, uyuşturucu kullanan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden toplamda 138,04 gram bonzai, 4,66 gram metamfetamin, 11,07 gram esrar ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslara, uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı bildirildi.