Haberler

Adana’da Uyuşturucu Baskınında 59 Kişi Yakalandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da, mezarlıklar ve parklarda uyuşturucu madde kullanan 59 şüpheli, narkotim ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilere uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı.

NARKOTİK EKİPLERİNİN HAREKETİ

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki parklar ve mezarlıklarda uyuşturucu kullanımıyla ilgili ihbarlar üzerine harekete geçti. Narkotim ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda aniden mezarlıklar ve parklara baskınlar düzenledi.

BASKIN SONUÇLARI

Yapılan baskınlarda, uyuşturucu kullanan 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden toplamda 138,04 gram bonzai, 4,66 gram metamfetamin, 11,07 gram esrar ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslara, uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ramazan Bayramı’nda Borsa İstanbul Kapalı Mı?

2025 Ramazan Bayramı döneminde, yatırımcılar Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını merak ediyor. Vatandaşlar, bayram tatilinde piyasa işlemleri hakkında bilgi almak istiyor.
Haberler

Rus Muhabir Sınırda Mayına Basarak Öldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinde, Kanal 1 muhabiri Anna Prokofieva mayına basarak yaşamını yitirdi. Yanındaki kameraman Dmitry Volkov ise ağır yaralandı. Prokofieva, Ukrayna krizini izliyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.