Adana’da Uyuşturucu Bilgilendirme Etkinlikleri Yapıldı

BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Adana’da uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapan narkotik ekipleri, toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, 1-15 Mayıs tarihleri arasında üniversite öğrencileri, güvenlik görevlileri ve kamu kurumlarındaki çalışanlarla buluştu.

Ekipler, katılımcılara uyuşturucuyla mücadele çabalarını anlatarak, bu maddelerin kişiye olan olumsuz etkileri hakkında bilgiler sundu. 22 farklı etkinlik gerçekleştiren ekipler, toplamda 1113 kişiye ulaştı. Ayrıca, uyuşturucu satıcılarını tek tuşla ihbar etme imkanı sunan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili de katılımcılara bilgi aktarıldı.