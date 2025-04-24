Adana’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Adana’nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 500 gram uyuşturucu madde yakalandı ve iki şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Bu çalışma çerçevesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen bir araç kontrol edildi. Yapılan aramada, narkotik köpeği ile 500 gram kubar esrar ve uç olarak adlandırılan esrar türü ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.