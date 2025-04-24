Haberler

Adana’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Adana’nın Pozantı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda 500 gram uyuşturucu madde yakalandı ve iki şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir çalışma yürüttü.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Bu çalışma çerçevesinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen bir araç kontrol edildi. Yapılan aramada, narkotik köpeği ile 500 gram kubar esrar ve uç olarak adlandırılan esrar türü ile birlikte 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorlu’da Kamyona Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Çorlu'da bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki kamyona çarparak yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi.
Haberler

Nevşehir’de Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

Nevşehir'de inşaattan çalınan kombilerle ilgili düzenlenen operasyonda 3 hırsız yakalandı. Zanlılar, satışını yaptıkları kişi hakkında bilgi vererek emniyete destek sağladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.