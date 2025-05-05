Adana’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

ADANA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ DAVASI BAŞLIYOR

Adana’da bir otomobilde sentetik uyuşturucu bulunduran sanık S.A. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilerek dava açıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 14 Şubat’ta tutuklanan S.A. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen soruşturma tamamlandı. Sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan yargılanması için 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istenildiği iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

UYUŞTURUCU BULGULARI VE İFADELER

İddianamede, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, S.A.’ya ait otomobilin bagajında 12,52 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu açıklandı. Ayrıca sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı belirtildi. Sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretiyle ilgili yazışmalar bulunduğu ve benzer suçlardan geçmişinin olduğu ifade edildi. İddianamnede, tutuklu sanığın suçlamaları kabul etmediği belirtildi ve yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı kaydedildi.