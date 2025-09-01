Adana’da Uyuşturucu Ele Geçirildi

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da polisin otoyolda bir hafif ticari aracı takibe alıp durdurması sonucu yapılan aramada, narkotik köpeği ‘Hulk’ ile yolcu koltuğunun altında 5 kilo 90 gram esrar bulundu. Sürücü U.G. (33) ve sevgilisi R.Ç. (32) yaptıkları sorguda, “Haberimiz yok. Kim koydu, bilmiyoruz” ifadelerini kullandı ve sonrasında tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ GÖZALTI YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehrin uyuşturucu madde ile ilgili gelen bilgiler doğrultusunda TAG Otoyolu’nda şüpheli bir hafif ticari aracı takibe aldı. Söz konusu araç Seyhan ilçesinde durdurulduktan sonra sürücü U.G. ve sevgilisi R.Ç. araçtan indirildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ İLE ARAMA YAPILDI

Narkotik köpeği ‘Hulk’ ile yapılan detaylı arama sonucunda, yolcu koltuğunun altındaki torbada esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. U.G. ve R.Ç. daha sonra adliyeye sevk edilerek mahkeme tarafından tutuklandı.