Adana’da Uyuşturucu Haplarla Yakalananlar Tutuklandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu haplarla yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sırasında belirledikleri bir aracı takibe aldı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Takip altındaki otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.