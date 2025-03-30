Haberler

Adana’da Uyuşturucu Haplarla Yakalananlar Tutuklandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu haplarla yakalanan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sırasında belirledikleri bir aracı takibe aldı.

ŞÜPHELİ ARAÇTA UYUŞTURUCU HAP BULUNDU

Takip altındaki otomobil durduruldu ve arama yapıldı. Yapılan aramada 418 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Özel Sporcular Atletizmde Avrupa Şampiyonu Oldu

Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takımı, VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
Haberler

Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Bilecik'te AK Parti İl Başkanlığı'nın Ramazan Bayramı kutlamasına milletvekili ve partililer katıldı. İl Başkanı, bayramın manevi önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.