Adana’da Uyuşturucu İle 5 Şüpheli Yakalandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da gerçekleştirilen bir polis operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli yakalandı. Evlerinde uyuşturucu bulanan bu kişiler, “Satıcı değil, bağımlıyız” şeklinde savunma yaptı ancak yine de tutuklandı.

NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde B.A., E.C., A.B., A.A. ve S.T. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama sonucunda 12 pakette toplam 610 gram bonzai, 7 pakette toplam 56 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 49 gram uyuşturucu madde üretiminde kullanılan katkı maddesi, 117 adet sentetik ecza, 50 gram esrar ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki ifadelerinde “Satıcı değil, bağımlıyız” şeklinde savunma yaptığı öğrenildi. Yapılan işlemler sonrası uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bayburt İl Eğitim Müdürü Toplantı Yaptı

Bayburt’ta İl Milli Eğitim Müdürü, ilçe müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirerek 2023-2024 eğitim yılı öncesi eğitim kalitesi ve okul yönetimleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Zeynep Sönmez, ABD Açık’ta tura geçti

Zeynep Sönmez, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Katie Volynets'i 2-0 yenerek kariyerinde bu prestijli organizasyonda bir üst tura adını yazdırdı.

