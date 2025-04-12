Adana’da Uyuşturucu Kullanan 55 Şahıs Yakalandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, polis ekipleri parklar ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan 55 kişi yakaladı. Alınan bilgiler doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenli olarak çalışmalarına devam ediyor.

YAKALANANLARDAN MADDENİN ÇEŞİTLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin, parklarda ve ara sokaklarda uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik yürüttüğü operasyonlar sonucunda, son bir hafta içinde 55 şahıs yakalandı. Yangı parklarında ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan şahıslardan toplamda 140,64 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ve 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanımından gerekli adli işlemler yapıldı.