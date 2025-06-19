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Adana’da Uyuşturucu Mücadelesi Etkinlikleri Yapıldı

ADANA’DA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ETKİNLİKLERİ

Adana’da narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele için son 15 gün içerisinde 22 etkinlik gerçekleştirdi ve bin 113 bireye ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve TUBİM Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürerek çeşitli programlar düzenledi.

KATILIMCILARA EĞİTİM VERİLDİ

Ekipler, gerçekleştirilen etkinliklerde üniversite öğrencileri, güvenlik görevlileri, kamu kurumlarında çalışan bireyler ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı. “En İyi Narkotik Polisi: Anne”, “Narko Gençlik”, “Narko Rehber” ve “Narko Nokta” projeleri çerçevesinde eğitimler verildi. Katılımcılara ayrıca UYUMA uygulaması ve NARVAS Projesi hakkında bilgi sunularak, herkesin uyuşturucuyla mücadelede aktif rol almasının önemi vurgulandı.

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