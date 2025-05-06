Adana’da Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleşti

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Adana’da polisin son bir hafta içinde gerçekleştirdiği operasyonlarla 97 kilo 200 gram bonzai yapımında kullanılacak ham madde ve çeşitli uyuşturucu maddeler ile binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 67 şüpheliden 53’ü tutuklandı.

TORBACILARA YÖNELİK FARKLILIKLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içinde, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına karşı bir dizi operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 kilo 54 gram esrar, 5 bin 591 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 424 gram bonzai, 97 kilo 200 gram bonzai yapımında kullanılan 972 gram hammadde, 193 gram kokain, 128 gram eroin ve 10 kök Hint keneviri bulundu.

YARGI SÜRECİ VE TUTUKLAMALAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Bu sürecin ardından şüphelilerden 53’ü uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklanırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.