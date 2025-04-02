Adana’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

ADANA’DA YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adana’da bir otoparkta uyuşturucu satışı yapan 7 kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda toplamda 3 bin 268 adet uyuşturucu hap ele geçiriliyor. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi’nde bulunan bir katlı otoparkta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ediyor.

ŞÜPHELİLER TEK TEK BELİRLENDİ

Yapılan takibin ardından ekipler, otoparka araçla gelen ve uyuşturucu madde satan şüphelileri tek tek belirliyor. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanıyor. Dedektör köpeği ile yapılan detaylı aramada 3 bin 257 adet sentetik ecza, 11 adet ecstasy ve 1,14 gram esrar ele geçiriliyor.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILMA

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılıyor.