Adana’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti, 6 Tutuklandı

ADANA’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Adana’da ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bir evde fasulye dolu kovanın içine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

POLİSİN DETAYLI İNCELEMELERİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışmalarına devam etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, 7 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun ardından adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi ve 7 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 200 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 400 uyuşturucu hap, 10 gram amfetamin, 20 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İLGİNÇ ZULA YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden M.K.’nin Yüreğir ilçesi Ulubatlıhasan Mahallesi’ndeki evinde yapılan arama esnasında dikkat çekici bir saklama yöntemi tespit edildi. Polis, fasulye dolu kovanın içinde gizlenmiş poşetlerde 200 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1’i ise yurt dışına çıkış yasağı ile serbest kaldı.