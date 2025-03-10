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Adana’da Uyuşturucu Operasyonunda 40 Tutuklama

ADANA’DA YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Adana’da düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 40 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2-8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 53 şüpheliyi yakaladı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELERİ

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalar sonucunda 3 bin 162 adet uyuşturucu hap, 756 gram bonzai, 433 gram esrar, 381 gram kokain, 146 gram bonzai hammaddesi, 120 gram metamfetamin ve 70 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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