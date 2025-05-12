Adana’da Uyuşturucu Satarken Yakalandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU SATMAKLA YAKALANAN SANIK CEZALANDIRILDI

Adana’nın Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, avukatı duruşma salonunda yer aldı.

UYUŞTURUCU SATMA SUÇUNDAN HAPİS CEZASI

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, M.T’nin 10 Aralık 2024’te Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki evinde poşete gizlenmiş 14,21 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekipleri tarafından yakalandığını belirtti. Savcı, adreste ayrıca hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesinin ele geçirildiğini ifade etti. M.T’nin daha önce benzer suçlardan kaydının bulunduğunu kaydeden savcı, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMA HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

M.T. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve tahliye ile beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vererek, tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti.