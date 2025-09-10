Adana’da Uyuşturucu Satıcıları Tutuklandı

UYUŞTURUCU SATIŞI YAPARKEN YAKALANDILAR

Adana’da uyuşturucu satışı gerçekleştiren Vedat G. (31) ve R.Y. (21), sosyal medya üzerinden yayımlanan bir video ile tespit edilerek suçüstü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan videoyu inceleyerek, Vedat G.’nin kimliğini ve adresini belirledi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDA YAKALANMA GELDİ

Söz konusu görüntülerde, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G., sokağa giden ekipler tarafından uyuşturucu satışını sürdürdüğü esnada R.Y. ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada toplamda 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki sorgularında birbirlerini suçladı. Ardından adliyeye sevk edilen Vedat G. ve R.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.