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Adana’da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana’da otomobilinde uyuşturucu satışı yapan bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri، H.T. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi aldı.

ŞÜPHELİ İZLENDİ

Bu bilgiler doğrultusunda ekipler, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şüpheli H.T., Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi’nde aracında yakalandı. Şüphelinin aracında gerçekleştirilen arama çalışmasında 20,35 gram bonzai ve 43 adet uyuşturucu hap bulundu.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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