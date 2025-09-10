Adana’da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VİDEO YANİ DAKİKADA YAKALANDILAR

Adana’da sosyal medya üzerinden yayımlanan bir videoda uyuşturucu ticareti ile ilgili bilgi veren bir şüpheli, narkotik ekipleri tarafından suçüstü yakalanıp tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde çekilmiş olan görüntüler üzerine harekete geçti. Videoda, uyuşturucu satıcılarının ‘torbacı’ olarak adlandırılan yöntemlerini anlatan V.G. (31), “Şimdi ateş buz diye bir madde çıkmış. Bu mahallede kabul edilmez, bulamazsın. Burada esrar, kokain ve uyuşturucu hap satılır. Kokainin kilosunu 2 milyon liraya aldıysan, 5 milyon lira yapıyorsun. Böyle kolay paralar var” diyerek uyuşturucu ticaretini detaylarıyla açıkladı.

NARKOTİK POLİSİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda belirlenen şüphelinin kimliği ve adresi hızla tespit edildi. Narkotik ekipleri, adresine düzenledikleri operasyonda şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.’yi (21) suçüstü yakaladı. Yapılan üst aramasında, şüphelilerin yanında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain bulundu. Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı. Toplanan delillerle birlikte adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.