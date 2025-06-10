Adana’da Vahşi Cinayet Gerçekleşti

VAHŞİ CİNAYET ADRESİ ADANA

7 Haziran tarihinde Adana’nın Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde yaşanan korkunç bir cinayet olayı dikkatleri üzerine çekti. Kerim Aydeniz, sokakta yürüyüş yaptığı esnada yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

ATEŞ EDİP KAÇAN ŞÜPHELİ

Şüpheli, defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Aydeniz, saldırının ardından kanlar içinde yere yığıldı. Olayın bildirilmesi üzerine hızlıca sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırmaya çalıştıkları Aydeniz’i kurtaramadı ve hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.