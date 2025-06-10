Adana’da Vahşi Cinayet Gerçekleşti

VAHŞİ CİNAYET ADRESİ ADANA

7 Haziran’da Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi’nde gerçekleşen bir olayda, Kerim Aydeniz, sokakta yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla vuruluyor.

ATEŞ EDİP KAÇAN ŞÜPHELİ

Şüpheli, defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor. Aydeniz, vurulmasının ardından kanlar içinde yere yığılıyor. Olaya tanıklık edenler durumu hemen yetkililere bildiriyor.

Sağlık ekipleri, hemen olay yerine yönlendirilerek Aydeniz’i hastaneye sevk ediyor. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydeniz, kurtarılamıyor. Bu vahşi cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.