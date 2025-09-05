Adana’da Vergi Memuru Videoya Tepkiler

ADANA’DA TARTIŞMALARA YOL AÇAN PAYLAŞIM

Adana’da bir sosyal medya kullanıcısının vergi memuru olduğu iddia edilen bir video, gündemde büyük yankı uyandırdı. Video, bilgisayar ekranındaki saati göstererek kullanıcı, “Kim demiş memur 5 olmadan çıkar diye… Saat 17.03, ben bilgisayarımı yeni kapatacağım” sözlerini dile getiriyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, geniş bir kitle tarafından yorumlanmaya başlandı.

İHTİYAÇ DUYAN TEPKİLER

Videoya gelen pek çok yorum, kullanıcıyı eleştiriyor. Bazı vatandaşlar, “Bu tip insanlar direkt işten atılmalı. Biz de memuruz, sabah 07.30’da iş başı yapıyoruz, akşam 21.00’de çıkıyoruz. Amir gözüne bakmasa 1 dakika kimse kalmaz” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Kullanıcının “3 dakika fazla çalıştığını” ima eden bu paylaşım, kamu çalışanlarıyla ilgili daha kapsamlı tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.