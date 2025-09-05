Haberler

Adana’da Vergi Memuru Videoya Tepkiler

ADANA’DA TARTIŞMALARA YOL AÇAN PAYLAŞIM

Adana’da bir sosyal medya kullanıcısının vergi memuru olduğu iddia edilen bir video, gündemde büyük yankı uyandırdı. Video, bilgisayar ekranındaki saati göstererek kullanıcı, “Kim demiş memur 5 olmadan çıkar diye… Saat 17.03, ben bilgisayarımı yeni kapatacağım” sözlerini dile getiriyor. Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, geniş bir kitle tarafından yorumlanmaya başlandı.

İHTİYAÇ DUYAN TEPKİLER

Videoya gelen pek çok yorum, kullanıcıyı eleştiriyor. Bazı vatandaşlar, “Bu tip insanlar direkt işten atılmalı. Biz de memuruz, sabah 07.30’da iş başı yapıyoruz, akşam 21.00’de çıkıyoruz. Amir gözüne bakmasa 1 dakika kimse kalmaz” şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Kullanıcının “3 dakika fazla çalıştığını” ima eden bu paylaşım, kamu çalışanlarıyla ilgili daha kapsamlı tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ÖNEMLİ

Istanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’ye Geçici Yönetim Atadı. Tekin, CHP’den İhraç Edildi Sonra. Parti Üyeleri, Kayyumu Binaya Sokmayacak. Tekin, Özgür Özel’den Randevu İstedi....

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü Canan Kaftancıoğlu ile birlikte gideceği iddiaları yalanlandı. Kaftancıoğlu, Tekin ile gitmeyeceğini belirtti.
Ünlü Çift Ayrıldı, İddialar Cevapsız Kaldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığı sonrası sosyal medyada aldatma ve aile baskısı iddiaları gündeme geldi. Sabancı, ilişkilerinin sonlandığını ve üçüncü kişilerin etkisi olmadığını belirtti.

