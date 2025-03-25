Adana’da Yakalanan Firari Cezaevine Teslim Edildi

ADANA’DA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mersin’de genç bir öğretmeni öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen ve Adana’da yakalanan şüphelinin cezaevinden kaçtığı belirlendi. Şüphelinin, “Kasten yaralama” ve “Dolandırıcılık” suçlarından toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Şüpheli şu anda cezaevine geri teslim edildi.

TEHDİT VE YARDIM ÇIĞLIĞI

Alınan bilgilere göre, Mersin’in Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmenlik yapan Ayşe Sarıkaya, bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Mustafa O.’nun tehditlerinden çok korktuğu için ağlayarak bir video kaydetti. Videoda başına gelenleri anlatan genç öğretmen, “ölmek istemiyorum” diyerek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım talep etti. Videonun sosyal medya üzerinde hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana emniyeti harekete geçti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Adana’da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Mustafa O.’nun saklandığı yeri tespit etti. Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ndeki bir apart dairede gizli olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan toplam 49 kaydının bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Şu anda cezaevine teslim edilen kişinin yaşadığı süreç, ilgili mercilerce yakından takip ediliyor.