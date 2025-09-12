Haberler

Adana’da Yanan Araç Demir Yığınına Döndü

ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNDÜ

Adana’da bulunan bir otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, merkez Yüreğir ilçesinin Aydıncık Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, otomobil hareket halindeyken motor kısmından yangın çıkmaya başladı. Bir anda araç alevler içinde kaldı. Sürücü, durumu fark ederek aracını terk etti ve canını kurtardı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu acil servis numarasına bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü. Ancak yangın nedeniyle otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, araçtan geriye sadece bir demir yığını kaldı.

ÖNEMLİ

