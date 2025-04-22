Adana’da Yangın: 1 Kişi Ölü Bulundu

ADANA’DA YANGIN FACİASI

Adana’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, trajik bir olayla sonuçlandı. Yangın sonucunda evde tek başına yaşayan 41 yaşındaki erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayın cinayet olup olmadığını belirlemek için soruşturma devam ediyor. Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesinde çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Alınan bilgilere göre, apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa bir süre içinde adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale ederken ekipler, Mustafa Özkan isimli kişinin cansız bedenine ulaştı. Yangının ardından polis ekipleri de bölgeye gönderildi.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA

Yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Mustafa Özkan’ın ölüm sebebinin kesinleşmesi için cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının nedenine dair soruşturma devam ediyor.