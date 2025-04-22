Adana’da Yangın: 1 Kişi Ölü Bulundu

YANGIN FACİASI ADANA’DA MEYDANA GELDİ

Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korkunç bir sonuca yol açtı. Tek başına yaşayan 41 yaşındaki Mustafa Özkan’ın cansız bedeni evinde bulundu. Olayın cinayet olup olmadığı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yangın, Çukurova ilçesinin 2000 Evler Mahallesi’nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, apartmanın dördüncü katındaki daireden yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekipler, kısa bir süre içerisinde adrese ulaşarak, dairenin kapısını kırıp içeri girdi. Yangına müdahale eden itfaiye, yaptığı inceleme sonrasında Mustafa Özkan’ın cansız bedenine ulaştı. Olay sonrasında hemen polis ekipleri de bölgeye sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN ADANA ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yangının nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Mustafa Özkan’ın ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yangının kesin çıkış nedeni ile olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.