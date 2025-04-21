Adana’da Yangın: 1 Kişi Ölü Bulundu

YANGIN FACİASI ADANA’DA YAŞANDI

Adana’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyük bir üzüntü ile sonuçlandı. Evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu ve olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

BÖLGEDE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın, Çukurova ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi’nde bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 4’üncü katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler, yaptıkları incelemede Mustafa Özkan adındaki şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaydan sonra bölgeye polis ekipleri de geldi. Yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Mustafa Özkan’ın ölüm sebebinin aydınlatılması için cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ve olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.