Adana’da Yangın, 41 Yaşında Adam Öldü

YANGIN OLAYI ADANA’DA FACİAYA NEDEN OLDU

Adana’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, ciddi sonuçlar doğurdu. 41 yaşında tek yaşayan bir kişinin cansız bedeni evde bulundu. Olayın gerçek mahiyeti, cinayet olup olmadığını anlamak için araştırılıyor.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde bir apartman dairesinde başladı. Alınan bilgilere göre, apartmanın 4’üncü katında yangın ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi ve yangına müdahaleye başladı. Yapılan incelemelerde, evde Mustafa Özkan (41) isimli şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

OLAY YERİNDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Yangının ardından bölgeye polis ekipleri de yönlendirildi. Yangının çıkış sebebi hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı. Mustafa Özkan’ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.