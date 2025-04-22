Adana’da Yangın, 41 Yaşındaki Adam Öldü

FACİYETEN BİLGİLER

Adana’da bir apartman dairesinde meydana gelen yangın, büyük bir traji ile sonuçlandı. Evde yalnız yaşayan 41 yaşındaki kişinin cenazesi bulundu ve olayın cinayet olup olmadığı araştırılıyor. Yangın, Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, apartmanın 4’üncü katındaki dairede yangın çıkışının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Yangına müdahale eden ekipler, daire içinde yaptıkları incelemelerde Mustafa Özkan (41) isimli kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay meydana geldikten sonra bölgeye polis ekipleri de gönderildi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Yangının çıkış nedeni hakkında geniş çaplı bir inceleme başlatılmış durumda. Ayrıca, Mustafa Özkan’ın ölüm sebebinin belirlenmesi amacı ile cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ve olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.