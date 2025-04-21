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Adana’da Yangın, Bir Ceset Bulundu

YANGINDA BİR CESET BULUNDU

Adana’da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası bir kişinin cesedi bulundu. Alınan bilgilere göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki apartmanda yangın çıktığının bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, 9 katlı binanın 4. katındaki yangına müdahale ederken bina kontrollü bir şekilde tahliye edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin, yangını diğer katlara sıçramadan söndürmesi sonrasında dairede inceleme yapan ekipler, evde yalnız yaşadığı ifade edilen Mustafa Özkan’ın (41) cesedini buldu. Olay yeri kontrollerinin ardından Özkan’ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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